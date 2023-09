Die Deutsche-Börse-Sparte STOXX Ltd. hat Veränderungen in der Zusammensetzung der DAX-Familienindizes bekanntgegeben, die am 18. September 2023 in Kraft treten werden. Die DAX-Familienindizes, zu denen DAX, MDAX, SDAX und TecDAX gehören, repräsentieren die größten Unternehmen nach der Marktkapitalisierung im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse. ...

