Andritz erhielt von ArcelorMittal in Frankreich den Auftrag zur Lieferung eines reversierbaren 6-Rollen-Kaltwalzwerks zur Herstellung von hochwertigem, nicht kornorientiertem Siliziumstahlband (NGO) für Elektromotoren. Das Walzwerk kann Bänder mit geringer Enddicke produzieren, die für die Herstellung von kompakteren, leichteren und energieeffizienteren Fahrmotoren für die Elektromobilität sehr gefragt sind, so Andritz. Es wird ein wesentlicher Bestandteil des neuen Elektrostahlkomplexes von ArcelorMittal am Standort Mardyck in Nordfrankreich sein. Der Andritz-Lieferumfang beinhaltet das Design und die Lieferung der gesamten mechanischen und elektrischen Ausrüstung sowie die Überwachung der Montage und Inbetriebnahme. Die Kernausrüstung wird im ...

