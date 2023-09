Begonnen hat die moderne Lithium-Ionen-Batterie-Industrie in Japan im Jahr 1985 Es wurde der Prototyp einer Lithium-Kobaltoxid-Batterie hergestellt. Die erste kommerzielle Lithium-Ionen-Batterie entwickelte die Firma Sony, das war 1991. In 1994 begann dann die Massenproduktion. Folge war die revolutionäre Tragbarkeit von Geräten wie Mobiltelefonen, Laptops oder Camcordern. Weitere Anwendungen folgten in den kommenden Jahren. Es waren dies Automobile, Elektrowerkzeuge und Energiespeicher. Die Batterien ...

