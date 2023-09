Für die Commerzbank-Aktie ging es gestern steil bergab. Am Ende hatten die Papiere mit einem Minus von etwas mehr als sechs Prozent die rote Laterne im DAX inne. Das lag nicht nur an neuen Konjunkturdaten, die der gesamten Branche nicht bekamen, sondern auch an einer negativen Analystenstudie. DER AKTIONÄR ordnet ein.Gestern kam alles zusammen an negativen Konjunkturdaten für Finanzwerte: Enttäuschende Daten aus China, eine trübe Stimmung bei Unternehmen in Europa und schwache Auftragsbücher für ...

