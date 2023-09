Schlüchtern (ots) -Hausbauberatung jeden Tag und überall per Videoanruf? Bei Living Haus geht das jetzt so einfach und schnell wie nirgendwo sonst: Als erstes Unternehmen im deutschsprachigen Raum hat die junge Ausbauhausmarke gemeinsam mit dem Technologieunternehmen Zoom eine On-Demand-Videoberatung auf seiner Website realisiert. Täglich zwischen 9 und 21 Uhr erreichen Interessenten mit wenigen Klicks einen Living Haus Hausberater vor Ort und können per Videokonferenz ganz unkompliziert Antworten auf ihre Fragen erhalten.Direkter Kontakt zum Hausberater"Zukünftige Bauherren landen nicht in einem anonymen Callcenter, sondern direkt bei einem Hausberater, der sich in ihrer Region bestes auskennt und sie und ihr Bauvorhaben weiter begleitet", freut sich Peter Hofmann, Geschäftsführer von Living Haus. "Interessenten müssen keinen Termin vereinbaren, keine App installieren und keine Mails schreiben. Sie klicken einfach auf den Button auf der Living Haus Website, geben ein paar Daten ein, damit wir den richtigen Ansprechpartner zuordnen können, und sprechen nach spätestens 45 Sekunden über ihren Browser mit einem Living Haus Hausberater."Ansprechpartner vor OrtMöglich macht dies Zoom Contact Center, das im Hintergrund die eingehenden Videoanrufe der Hausbauinteressenten direkt an einen Ansprechpartner in ihrer Region weiterleitet. So haben die angehenden Baufamilien den direkten Kontakt zu einem Experten vor Ort und müssen ihre Wünsche und Vorstellungen nicht doppelt und dreifach schildern, weil das Callcenter nur den Kontakt herstellt und dann weiterleitet. Außerdem profitieren sie davon, dass ihr Hausberater sich in ihrer Region bestens auskennt und sie individuell zu allen Themen von der Hausplanung über die Grundstückssuche bis hin zu Finanzierung und Förderung umfassend beraten kann.Fast keine Wartezeit"Mit unserem Technologiepartner Zoom sind wir in der DACH-Region führend in der Umsetzung dieser On-Demand-Videoberatung", erklärt Sven Keller, Leiter Marketing und Produktentwicklung bei Living Haus. "Unsere Hausberater haben einen abwechslungsreichen Alltag: Sie arbeiten viel am Computer, führen aber auch Beratungsgespräche, telefonieren oder kümmern sich um private Angelegenheiten. Da ist es nicht trivial, sicherzustellen, dass jederzeit ein kompetenter Ansprechpartner zur Verfügung steht", erläutert Keller die Herausforderungen, die Living Haus mit Zoom lösen konnte. "Dank Zoom können wir nun aber garantieren, dass Interessenten in weniger als einer Minute einen kompetenten Ansprechpartner erreichen. Dazu werden die eingehenden Anrufe an die jeweils am besten geeigneten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weitergeleitet. Nehmen diese den Anruf nicht direkt entgegen, wird der Kreis sukzessive erweitert, sodass immer sichergestellt ist, dass jeder Anruf unserer Interessenten auch beantwortet wird."Direkt im Browser - keine App-Installation notwendig"Wir haben uns für diesen Weg entschieden, weil es uns wichtig ist, dass unsere zukünftigen Bauherren schon beim ersten Kontakt einen kompetenten Ansprechpartner vor Ort haben", erklärt Hofmann. "Denn ein Callcenter dazwischenzuschalten, das nur den Kontakt herstellt und damit die Interessenten nur Zeit kostet, machte aus unserer Sicht keinen Sinn." Dank der universellen technischen Plattform von Zoom können Baufamilien die Video-Beratung von Living Haus bequem von überall im Internetbrowser ohne App-Installation mit ihren vorhandenen technischen Geräten nutzen, egal ob PC, Tablet oder Smartphone.Vorreiter bei der Video-BeratungMit der Einführung des Zoom Contact Centers erweist sich Living Haus einmal mehr als technologischer Vorreiter der Branche. Bereits 2020 war Living Haus mit der Einführung der Online-Beratung das erste Unternehmen der Baubranche, das auf Kundenwunsch den gesamten Beratungsprozess bis hin zum tatsächlichen Hauskauf online abbilden konnte. Auch mit der Bauherren-App Bau-Cockpit gehörte Living Haus zu den Pionieren der Branche.Weiterführende Links:https://www.livinghaus.dehttps://www.livinghaus.de/video-online-beratung.htmlÜber Living HausViva la Zuhause! Weil Zuhause mehr ist als vier Wände und ein Dach, bietet der hessische Ausbauhausspezialist Living Haus seinen Baufamilien mehr. Mit einem in der Branche beispiellosen Servicepaket von einer einzigartigen App, mit der die Baufamilien ihr Bauprojekt digital steuern können, bis hin zur praktischen Unterstützung beim Ausbau gibt Living Haus seinen Baufamilien die Sicherheit, dass ihr Hausbau zweifelsfrei gelingt. Dafür hat Living Haus ein Netz aus Experten aufgespannt - angefangen von der Hausberatung über die Finanzierungsberatung, Hilfe bei der Grundstückssuche bis hin zu einzigartigen Angeboten wie dem Zuhause-Paket, in dem alles für den Ausbau drin ist, und dem Profi-Ausbau-Coaching im eigenen Haus durch die DIY Academy. Mit der großen Auswahl aus Hunderten von vorgedachten und vielfältig anpassbaren Hausvarianten und Grundrissen verwirklichen Baufamilien mit Living Haus ihre Vorstellungen von ihrem neuen Zuhause. Dabei bauen sie auf Qualität made in Germany, denn alle Living Häuser werden ausschließlich im Hausbauwerk in Hessen gefertigt. Living Haus, mit Sitz in Schlüchtern, ist mit rund 20 Musterhäusern und Vertriebsbüros in ganz Deutschland vertreten.