Nevada King Gold Corp. veröffentlichte vor kurzem die Untersuchungsergebnisse von zwei vertikalen Reverse-Circulation-Bohrlöchern bekannt zu geben, die vor kurzem auf seinem Goldminenprojekt Atlanta, 264 Kilometer nordöstlich von Las Vegas, Nevada, im produktiven Battle Mountain Trend, abgeschlossen wurden. Die beiden heute gemeldeten Bohrlöcher sind im Plan und entlang eines aktualisierten Abschnitts 22-6N eingezeichnet, der ursprünglich am 6. Januar 2023 veröffentlicht, am 20. März 2023 und erneut am 20. Juli 2023 aktualisiert wurde.



? Bohrloch AT23WS-35: 1,58 g/t Gold & 3,7 g/t Silber über 114,3 Meter; einschließlich 3,61 g/t Gold & 6,1 g/t Silber über 24,4 Meter ? Bohrloch AT23W-39: 0,96 g/t Gold & 3,9 g/t Silber über 91,5 Meter



© Redaktion GoldSeiten.de / Rohstoff-Welt.de / MinenPortal.de

