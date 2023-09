Die Telekom Austria AG wird ab dem 18. September in den Aktienindex ATX der Wiener Börse aufgenommen, der die 20 größten und am häufigsten gehandelten Unternehmen am österreichischen Aktienmarkt repräsentiert. Diese Änderung erfolgte aufgrund der höheren Streubesitzkapitalisierung und des erhöhten Börsenumsatzes der Telekom Austria. Sie wird die Position ...

Den vollständigen Artikel lesen ...