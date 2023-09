(shareribs.com) Chicago 06.09.2023 - Die Agrarfutures an der Chicago Board of Trade bewegen sich im elektronischen Handel kaum. Die Trockenheit in den USA beeinträchtigt den Stand der Soja- und Maisernte. Das USDA veröffentlichte am Dienstag den aktuellen Crop Progress Report. Demnach wurden 53 Prozent der Maisernte als "gut" oder "sehr gut" eingestuft. In der Vorwoche waren es 56 Prozent, vor einem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...