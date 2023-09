Nach Darstellung des Analysten Stefan Scharff von SRC Research hat die ACCENTRO Real Estate AG im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2023 (per 31.12.) wegen des Stillstands in der Wohnungsprivatisierung einen Umsatzrückgang um über 60 Prozent auf 36 Mio. Euro erlitten. In der Folge senkt der Analyst das Kursziel und das Rating.

Nach Analystenaussage seien die liquiden Mittel auf nur noch 38 Mio. Euro (31.12.2022: 101 Mio. Euro) gefallen. Unter Berücksichtigung kleinerer Zukäufe für das Privatisierungsportfolio von knapp 6 Mio. Euro ergebe sich eine Liquidität von 32 Mio. Euro. Hier stelle sich der Analyst die Frage, wieviel von den 32 Mio. Euro nicht in Tochtergesellschaften oder etwaigen Verpflichtungen gebunden seien. Seine Schätzung ergebe rund 30 Prozent, was ein Excess Cash von nur noch rund 9 bis 12 Mio. Euro bedeute. Mit laufenden Kosten für Personalaufwendungen und weiteren betrieblichen Aufwendungen von insgesamt mindestens 5 Mio. Euro pro Quartal sehe SRC die Rückzahlung der nächsten 40 Mio. Euro Tranche der 2026 Anleihe bis zum Jahresende 2023 nur dann als gegeben an, wenn es dem Unternehmen gelinge, noch in größerem Umfang Verkaufstransaktionen zu realisieren, um Kapital freizusetzen. Vor wenigen Tagen sei zudem bekannt geworden, dass der koreanische Investor Shinhan AIM Structured Trust No. 5 und der Berliner Investor Nox Capital unter Umständen bereit wären, ein verpfändetes 75-Prozent-Aktienpaket an ACCENTRO von Brookline zu übernehmen. In der Folge reduziert der Analyst das Kursziel auf 1,50 Euro (zuvor: 5,00 Euro) und senkt das Rating auf "Hold" (zuvor: "Buy").



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 06.09.2023, 10:15 Uhr)



