Der Immobiliensektor in China befindet sich in einer tiefen Krise. Die größten Bauträger des Landes wie Evergrande und Country Garden sind ins Wanken geraten und schlittern immer tiefer in eine Zahlungskrise. Chinas Immobilienkrise könnte demnach auf den Finanzsektor übergreifen. Mögliche Zahlungsausfälle von Dollaranleihen würden schließlich dramatische finanzielle Konsequenzen nach sich ziehen. Der angeschlagene Immobilienentwickler Country ...

Den vollständigen Artikel lesen ...