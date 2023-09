Die OPEC attackiert mit der Verlängerung der Öl-Produktionskürzung das Narrativ der Wall Street, die nach wie vor an den Rückgang der Inflation mit Zinssenkungen der Fed glauben will, um die Rally am Laufen zu halten. Dabei stehen wohl handfeste Interessen auf dem Spiel: Saudi Aramco will neue Aktien im Volumen von 50 Milliarden Dollar auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...