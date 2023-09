Bei der Aktie von Bunker Hill Mining kam es nach der Rallye im Frühjahr zu erheblichen Gewinnmitnahmen. Nun scheint das Papier an einer Bodenbildung zu arbeiten. Operativ ist das Unternehmen beim Bau seiner ersten Mine in der Spur.

Small Caps haben es derzeit schwer!

Small Caps haben es derzeit nicht leicht im Markt. Ob Biotech, Tech oder Rohstoffe: In einem Börsenumfeld mit steigenden Zinsen und der Fokussierung vieler Anleger auf hochkapitalisierte IT-Large Caps bleibt wenig Raum für kleinere Unternehmen. Kommt es dann einmal aufgrund operativer Fortschritte zu Kursgewinnen, werden diese momentan schnell mitgenommen.

Operative Fortschritte bei Bunker Hill Mining

So lief es im Frühjahr auch bei Bunker Hill Mining (0,15 CAD; US1206132037). Die Kanadier bauen derzeit ihre erste Mine in Idaho in den USA. Schon im kommenden Jahr soll die ...

