Zürich (www.anleihencheck.de) - Während die Konjunkturdaten aus der Eurozone und China in den vergangenen Wochen erneut enttäuschten, zeigt sich die Wirtschaft in den USA weiter widerstandsfähig, so die Experten von Swisscanto.Die überraschend guten Konjunkturdaten würden von einem anhaltenden Wachstum im 3. Quartal zeugen. Die Wahrscheinlichkeit einer sanften Landung in den USA habe nochmals zugenommen. Die Experten von Swisscanto hätten ihre Wachstumsprognose für das laufende Jahr deshalb von 1,5% auf 1,8% angehoben. Aufgrund der restriktiven Geldpolitik und der markanten Verschärfung der Kreditvergabestandards der Banken würden sie zwar unverändert mit einer Rezession rechnen. Diese dürfte jedoch erst im 4. Quartal beginnen und milder ausfallen als bisher erwartet. ...

