Köln (ots) -Dr. Carola Holzner, Deutschlands bekannteste Notärztin, ist jetzt bei VOX im Einsatz. Ab 4. Oktober, wöchentlich um 20:15 Uhr, nimmt die charismatische Medizinerin die Zuschauer:innen in der neuen sechsteiligen Doku-Reihe "Doc Caro - Jedes Leben zählt" mit in ihren außergewöhnlichen Arbeitsalltag und darüber hinaus. Ob im Notarztwagen, im Hubschrauber oder in der Notaufnahme: Jede Patient:innengeschichte ist anders, jede Not ist individuell. Und manchmal ist das medizinische Problem nicht die größte Not.Doc Caro verfolgt den weiteren Weg ihrer Patient:innen aus der Notaufnahme und dem Schockraum hinaus bis in die medizinischen Fach-Abteilungen und OP-Säle des Krankenhauses. Hinzu kommen Animationen, die komplexe medizinische Sachverhalte anschaulich und verständlich erklären: Wie kommt es zum Beispiel zu einem Herzinfarkt? Was passiert eigentlich bei Vorhofflimmern? Eine weitere Besonderheit von "Doc Caro - Jedes Leben zählt" sind die vielen gesellschaftlich relevanten Gesundheitsthemen, die sich aus den spannenden Geschichten rund um die Patient:innen ergeben. Als etwa ein Schüler verletzt in der Notaufnahme bei Doc Caro eintrifft, spürt die empathische Notärztin, dass hier nicht bloß ein Unfall vorliegt. Der junge Patient, der aus einer irakischen Familie stammt, hat mit ganz anderen Problemen zu kämpfen - Probleme, die aufgrund von Migration in Brennpunktschulen entstehen. Die Geschichte lässt Carola, die selbst Mutter zweier Kinder ist, nicht kalt. Sie möchte vor Ort etwas verändern und besucht kurzerhand die Schule. Ausgehend von den emotionalen Fällen nimmt die Notfallmedizinerin die Zuschauer:innen zudem mit auf ihre Mission: Missstände im Gesundheitswesen aufzudecken und Nachwuchs für Pflege und Rettungsdienst zu gewinnen. Auf anschauliche Weise gelingt es Doc Caro dabei über medizinische Themen zu informieren, Menschen die Angst vor dem Arztbesuch zu nehmen und zu zeigen "es ist der beste Job der Welt"!"Doc Caro - Jedes Leben zählt" ist eine Produktion von spin TV.Hörtipp: In "Doc Caro - Der Podcast" spricht Doc Caro alle zwei Wochen mit ihrer besten Freundin und Hebamme Kerstin. In den Folgen geht es um alles, was die beiden momentan umtreibt - von der beruflichen Komponente bis zur Diskussion über Hafer-Latte und weitere private Geschichten. Alle zwei Wochen werden außerdem kleinere Episoden von Doc Caro veröffentlicht, in denen sie in persönlichen Sprachnachrichten Eindrücke direkt aus der Notaufnahme oder ihrem Alltag teilt. Ab 19. September ist "Doc Caro - Der Podcast" kostenlos auf RTL+ verfügbar und wird ab 3. Oktober auf allen gängigen Podcast-Plattformen zu finden sein. Die Vermarktung des Podcasts liegt bei der Ad Alliance.Pressekontakt:Marian KernRTL Deutschland GmbHKommunikation & PR Information und SportTelefon: +49 221 456-74106marian.kern@rtl.deOriginal-Content von: VOX Television GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6952/5596380