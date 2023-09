Neuer Auftrag für Porr: Die Pommersche Medizinische Universität Stettin in Polen hat den Bau eines neuen Klinik-, Lehr- und Forschungsgebäudes in Auftrag gegeben. Im Rahmen einer öffentlichen Ausschreibung ging der Auftrag an ein Konsortium bestehend aus den Bauunternehmen Porr und Doraco. Das Projekt hat ein Auftragsvolumen von ca. 95 Mio. Euro. Erst im Mai hat Porr einen Auftrag aus dem polnischen Gesundheitwesen erhalten, nämlich für den Bau eines neuen onkologischen Krankenhauses in Wroclaw mit einem Investitionsvolumen rund 234 Mio. Euro.

