Die Nel ASA Aktie bleibt zwar beliebt bei vielen Anlegern und Teilen der Börsenpresse - doch auf die weiter schwierige Lage der Wasserstoff-Aktie haben wir auf 4investors in den letzten Tagen mehrfach hingewiesen. Am Mittwoch nun taucht der Aktienkurs des norwegischen Unternehmens noch einmal deutlich ab: An der Börse in Oslo werden wichtige charttechnische ...

Den vollständigen Artikel lesen ...