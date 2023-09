Ionity setzt mit dem polnischen Unternehmen Ekoenergetyka auf einen zusätzlichen Hardware-Lieferanten für sein HPC-Netzwerk in Europa. Wie Ionity auf LinkedIn mitteilt, liefert Ekoenergetyka HPC-Ladestationen mit bis zu 350 kW Leistung. Die ersten davon wurden bereits an drei Ionity-Standorten in Kroatien, Slowenien und Finnland installiert. Ionity baut die sogenannten "Halo Chargers" mit dem namensgebenden ...

