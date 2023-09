Fortum Battery Recycling erhält von der staatlichen Wirtschaftsförderung Business Finland einen Zuschuss in Höhe von 4,5 Millionen Euro für die Erweiterung seiner mechanischen Verarbeitungskapazitäten in seiner Anlage im finnischen Ikaalinen. Fortum Battery Recycling plant, in der Anfang 2021 eröffneten Anlage unter anderem in einen neuartigen mechanischen Schredder und die dazugehörige Ausrüstung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...