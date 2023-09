Fast 40 Jahre ist es her, dass Volkswagen sich die spanische Automarke Seat einverleibt hat. Jene sieht nun ihrem Ende entgegen, wie der Konzern im Rahmen der IAA verlauten ließ. Spätestens ab 2030 soll es keine neuen Fahrzeuge mehr mit dem bekannten Seat-Logo mehr geben. Ganz aussterben wird die Marke allerdings nicht.Festhalten will Volkswagen (DE0007664039) am Tochterunternehmen Cupra, welches in den vergangenen Jahren recht erfolgreich sportliche Autos an die Frau und den Mann gebracht hat. Das soll auch in Zukunft so bleiben, allerdings ist angedacht, die Marke ab ...

