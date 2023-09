Gestern traf sich AlsterResearch mit Boris Polenske, CEO der 123fahrschule (123fs), und besprach die jüngsten Entwicklungen und den Ausblick. Die Analysten von AlsterResearch gehen weiterhin davon aus, dass das Potenzial der digitalen Ausbildung von Fahrschülern ab 2025 den Umsatz und Ertrag steigern wird. Mit der Einführung des digitalen Unterrichts können sich die Einzugsgebiete der Standorte mehr als verdoppeln, was das Marktpotenzial von 123fs deutlich zeigt. Und schon bald soll die Effizienz in der Ausbildung durch den Einsatz einer selbst entwickelten Lern-KI weiter gesteigert werden. Es wird erwartet, dass diese KI die Lern- und Lehrzeit verkürzt, so dass die Fahrschüler ihren Führerschein schneller erhalten und die Fahrlehrer mehr Zeit für die praktischen Fahrstunden aufwenden können, was den Umsatz weiter steigern wird. Mit seiner digitalen Identität und seiner ausreichenden Größe, um Skaleneffekte zu nutzen, bestätigen die Analysten von AlsterResearch ihre Einschätzung eines disruptiven Branchenakteurs. Das Rating von AlsterResearch lautet weiterhin KAUFEN. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/123fahrschule%20SE





