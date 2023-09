Nachdem die China Evergrande-Aktie (WKN: A2APDK) über mehrere Monate nicht handelbar war, schoss der Titel des chinesischen Immobilienkonzerns am Mittwochvormittag völlig durch die Decke. Bis zum Mittag verdoppelte die Aktie ihren Kurs nahezu im Vergleich zum Vortag. Was steckt hinter diesem unglaublichen Kurssprung? China Evergrande vorgestellt Die China Evergrande Group ist gemessen am Umsatz der zweitgrößte Immobilienkonzern in China. Er entwickelt ...

