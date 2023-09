HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat das Kursziel für Cancom von 41,50 auf 40,50 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Zweifellos sei die Nachfrage auf dem Endmarkt schwach, da sich die deutsche Wirtschaft weiterhin in einer Flaute befinde, schrieb Analyst Tim Wunderlich in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Da sich die Erträge jedoch im nächsten Jahr erholen dürften und das Management wertsteigernde Initiativen durchführe, sollte eine Neubewertung der Aktien des

IT-Dienstleisters anstehen. Auch Insider scheinen Wunderlich zufolge dieser Meinung zu sein. So habe die von Mitgründer Klaus Weinmann geführte Investmentgesellschaft kürzlich die 5-Prozent-Schwelle überschritten./la/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.09.2023 / 08:17 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.09.2023 / 08:17 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005419105

