Wien (www.fondscheck.de) - Pyfore Capital wird den erst vor drei Jahren aufgelegten China Digital Leaders Fund (ISIN DE000A2PS212/ WKN A2PS21) schließen, so die Experten von "FONDS professionell".Anleger könnten Anteilscheine bis zum 4. Dezember zurückgeben, ansonsten würden die Anteile verkauft und die Gelder ausgekehrt. Das teile die Fondsboutique, die sich auf Investments in Digitalisierungsgewinner spezialisiert habe und weiterhin The Digital Leaders Fund (ISIN DE000A2H7N24/ WKN A2H7N2) und den EM Digital Leaders Fund (ISIN DE000A2QK5J1/ WKN A2QK5J) manage, in einem Blogeintrag mit. Zuerst habe der Branchendienst "Fundview" über den Schritt berichtet. ...

