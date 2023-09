Leapmotor kommt nach Europa - und zwar gleich mit zwei Fahrzeugen. Auch Deutschland stehe auf dem Expansionsplan, sagte der chinesische Autohersteller auf der IAA. Bereits im kommenden Jahr will Leapmotor die Zertifizierung für zwei seiner Elektroautos für den Europäischen Markt haben - den TO3, der bereits on Frankreich erhältlich ist, und den auf der IAA enthüllten C10. Danach will der Hersteller ...

Den vollständigen Artikel lesen ...