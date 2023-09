Avery Dennison, ein weltweit führender Hersteller von Verpackungen und Werkstoffen, hat heute in seiner Produktionsstätte in Turnhout, Belgien, Europas größte Plattform für konzentrierte Solarthermie (Concentrated Solar Thermal CST) mit thermischer Speichereinheit in Betrieb genommen. Das Projekt für erneuerbare Energien umfasst eine Plattform für konzentrierte Solarthermie mit 2.240 Oberflächenspiegeln, die einen Spitzenertrag von 2,7 GWh thermischer Energie liefert, sowie sechs thermische Speichermodule mit einer Kapazität von 5 MWh thermischer Energie.

Die Plattform für erneuerbare Energien, die aus einem CST-Feld und einer thermischen Speichereinheit besteht, erstreckt sich über eine Fläche von rund 5.540 Quadratmetern und wird die größte Installation von Parabolspiegeln in Kombination mit thermischen Energiespeichern an einem Industriestandort in Europa darstellen. Im Betrieb wird die gesamte Anlage Wärme liefern, die dem Gasverbrauch von 2,3 GWh entspricht, und die Treibhausgasemissionen des Werks verglichen mit den derzeitigen Werten um durchschnittlich 9 Prozent pro Jahr reduzieren. In den Sommermonaten und bei hoher Sonneneinstrahlung wird die Anlage bis zu 100 Prozent des Wärmebedarfs der Fabrik decken.

Das Projekt ist eine Zusammenarbeit mit Azteq, einer Organisation, die CST-Anlagen baut, entwickelt und wartet; ENERGYNEST, einem Anbieter von thermischen Energiespeichern (TES); und der lokalen Energiegenossenschaft Campina Energie, die einen Teil der Projektfinanzierung sichergestellt hat.

Die von Azteq gebaute CST-Plattform konzentriert Energie aus direktem Sonnenlicht in einem mit Absorptionsflüssigkeit, in diesem Fall Thermoöl, gefüllten Kollektorrohr. Zusätzlich wird die thermische Energie aus diesem Prozess in der ThermalBattery von ENERGYNEST gespeichert und bei Bedarf als sichere, grüne Wärme abgegeben. In Verbindung mit den sechs Batteriemodulen kann die CST-Plattform Tag und Nacht auf Abruf Hochtemperatur-Wärmeenergie erzeugen und abgeben. Das Solarfeld, der thermische Speicher und das Wärmeverteilungssystem der Avery Dennison-Produktionsstätte sind durch die Balance of Plant (BoP) der AURA GmbH Co. KG verbunden, die zur Wärmeverschiebung zwischen den Wärmequellen und Wärmesenken genutzt wird.

Durch die Lieferung von kohlenstofffreier Solarenergie unterstützt das Projekt die Bereitstellung von Wärme für den Betrieb von Trocknungsöfen, die während des Beschichtungsprozesses von vor Ort hergestellten Haftklebeprodukten verwendet werden. Diese Produkte werden in Branchen wie der Automobilindustrie, dem Baugewerbe, der Medizintechnik und der Körperpflege verwendet.

Die Finanzierung wurde durch Campina Energie gesichert, das in grünen Energieprojekten engagiert ist und mehr als 1.000 Einwohner von Turnhout vertritt. Die thermische Speicheranlage von ENERGYNEST wurde durch das Forschungs- und Innovationsprogramm Horizon 2020 der Europäischen Union gefördert. Die CST-Plattform von Azteq wird teilweise von der flämischen Regierung im Rahmen der Ausschreibung Green Heat finanziert. Die BoP wurde im Rahmen des Forschungsprojekts MODULUS entwickelt, das teilweise vom deutschen Ministerium für Wirtschaft und Klimaschutz finanziert wird.

Tinne Van der Straeten, belgische Energieministerin, kommentiert das Projekt: "Das größte Energiepotenzial liegt in unseren eigenen Händen. Hier in Turnhout beweisen Avery Dennison, Azteq, ENERGYNEST und Campina Energie genau das, indem sie die größte CST-Plattform und thermische Speichereinheit Europas in Betrieb nehmen. Die saubere Energiewende ist der einzige Weg in eine nachhaltige Zukunft. Investitionen in innovative erneuerbare Energiequellen, wie dieses Projekt in Turnhout, werden unseren Kohlenstoffausstoß senken und sich positiv auf den Klimawandel auswirken. Ich bin stolz auf die aktive Beteiligung und die enthusiastische Unterstützung der Einwohner von Turnhout, die Campina Energie zusammengebracht hat. Nur wenn wir zusammenarbeiten, können wir die Klimakrise bewältigen."

"Wir haben uns viel vorgenommen, um den Klimawandel zu bekämpfen und bis 2050 klimaneutral zu operieren. Um diese Ziele zu erreichen, werden wir alle unsere industriellen Prozesse überprüfen und Möglichkeiten für die Einführung neuer Technologien zur Dekarbonisierung und zur Verringerung unserer Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen ermitteln. Die erfolgreiche Inbetriebnahme des Projekts in Turnhout ist ein großer Schritt nach vorne in unseren Nachhaltigkeitsplänen", sagt Mariana Rodriguez, General Manager, Avery Dennison Performance Tapes Europe.

Christian Thiel, CEO ENERGYNEST, fügt hinzu: "Avery Dennison ist ein Wegbereiter für einen nachhaltigeren und moderneren Industriesektor in Europa. Unternehmen aller Branchen überlegen, wie sie ihre Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen am besten verringern und emissionsintensive Tätigkeiten wie die Wärmeerzeugung dekarbonisieren können, während sie gleichzeitig weiterhin erschwingliche, zuverlässige Waren und Dienstleistungen für die Verbraucher bereitstellen. Wir werden zur Lösung dieser Probleme beitragen, indem wir die Energiekosten senken, den Ausbau zuverlässiger erneuerbarer Energien wie CST unterstützen und die Wärmeerzeugung dekarbonisieren."

Koen Vermout, CEO von Azteq, kommentierte das Potenzial des Projekts, eine gemeinsame Zukunft für umweltfreundlichere industrielle Wärme zu schaffen. "Dieses Projekt wird sich für das Unternehmen und die lokale Gemeinschaft enorm auszahlen, da es dazu beiträgt, den CO2-Fußabdruck des Werks zu reduzieren, den Energieverbrauch zu senken und eine zuverlässige Wärmeenergieversorgung für den Produktionsbetrieb über die gesamte Lebensdauer sicherzustellen."

Jef Van Eyck, Vorsitzender der Energiegenossenschaft Campina Energie, bekräftigte die Begeisterung der Genossenschaft für das Erneuerbare-Energien-Projekt. "Seit 2017 arbeiten wir mit Avery Dennison daran, Windenergie zu erzeugen. Wir sind stolz darauf, erneut zusammenzuarbeiten und dieses Projekt für erneuerbare Energien zu unterstützen. Solche Projekte, die mit verschiedenen Partnern umgesetzt werden, helfen der Region Kempen bei ihrem Ziel, klimaneutral zu werden, die Abhängigkeit von teurer, importierter Energie zu reduzieren und unsere Wirtschaft zu stärken. Und was noch wichtiger ist: Campina Energie bringt die Bürgerinnen und Bürger zusammen, um sich an diesen Projekten zu beteiligen und an der notwendigen Energiewende mitzuarbeiten."

Gemeinsam mit der Bevölkerung in Turnhout plant Avery Dennison außerdem, Schafe auf den Feldern und dem Gras hinter der Spiegelanlage grasen zu lassen. Die Schafe ersetzen die Rasenmäher und fördern die Artenvielfalt vor Ort. Die so genannte "Solarweide" ist eine gängige Praxis im Rahmen der "Agrivoltaik" und wird für Solar- und PV-Anlagen eingesetzt, damit beide Branchen denselben Boden nutzen können. Das Programm ist für die Tiere nicht schädlich.

