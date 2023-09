Original-Research: Uzin Utz SE - von Montega AG



Q2: Eintrübung der Baukonjunktur macht sich in rückläufiger Umsatzentwicklung bemerkbar - Profitabilität besser als erwartet

Uzin Utz hat jüngst den H1-Bericht vorgelegt. Wenngleich gegenüber der starken Vorjahresbasis in Q2 erwartungsgemäß ein signifikanter Margenrückgang zu verzeichnen war, fiel die Profitabilität etwas besser aus als von uns prognostiziert. Das bislang für 2023 ausgegebene Wachstumsziel wurde indes revidiert, was wir im Vorfeld bereits antizipiert hatten.

Rückläufige Entwicklung im Inland, leichte Steigerung in Auslandsmärkten: In H1/23 gingen die Erlöse nur leicht auf 244,7 Mio. Euro zurück (-0,7% yoy). Hierbei profitierte Uzin Utz jedoch vom überraschend robusten Wachstum in Q1 (+4,2% yoy). Für Q2 impliziert der Halbjahresumsatz dagegen einen Rückgang um 5,2% yoy auf 123,5 Mio. Euro, was unterhalb unserer Prognose lag (MONe: 130,0 Mio. Euro). Vor allem im Inland trübte sich die Nachfrage bereits stärker als erwartet ein. Hier stand in H1 ein Umsatzrückgang von 4,0% yoy auf 84,7 Mio. Euro zu Buche. Im Ausland dagegen konnte Uzin Utz - u.E. vor allem gestützt vom Wachstumsmarkt USA - ein leichtes Umsatzplus von 1,1% yoy auf 160,0 Mio. Euro erzielen.

Ergebnis deutlich unter Vorjahr, aber über den Erwartungen: Das Q2-EBIT ging auf 9,5 Mio. Euro zurück (Vj.: 12,9 Mio. Euro), was einer operativen Marge von 7,7% gleichkam (-220 BP yoy; +120 BP qoq). Wir waren angesichts der inflationsbedingt erhöhten Kostenbasis von einer noch stärkeren Ergebnis- bzw. Margenerosion ausgegangen (MONe: EBIT 9,0 Mio. Euro bzw. Marge: 6,9%). Vor allem die deutlichere als von uns prognostizierte Erholung der Profitabilität gegenüber dem annähernd umsatzgleichen Q1/23 zeigt, dass bereits eine gewisse Entspannung auf der Rohstoffkostenseite eingetreten ist. Die Materialeinsatzquote lag daher sowie aufgrund eines Bestandsaufbaus im Vorjahr in H1/23 mit 45,1% deutlich unter dem Vorjahreswert (-300 BP yoy). Darüber hinaus zeichnet sich das Unternehmens u.E. traditionell durch eine hohe Kostendisziplin aus.

Ausblick und Prognosen gesenkt: Vor dem Hintergrund der sich zunehmend eintrübenden Baukonjunktur in sowohl den Kern- als auch den Wachstumsmärkten geht Uzin Utz nicht mehr davon aus, die bisherige Umsatz-Guidance eines moderaten Top Line-Wachstums im laufenden Jahr erreichen zu können. Stattdessen avisiert der Vorstand nun Erlöse auf dem Niveau des Vorjahres (487,1 Mio. Euro). Für die EBIT-Marge und das EBIT wird weiterhin von einem moderaten Rückgang ausgegangen. Das neue Erlösziel impliziert für H2 wiederum einen leichten Zuwachs gegenüber dem Vorjahreszeitraum (+0,7% yoy), was uns angesichts der in Q2 bereits spürbaren Abschwächung der Nachfrage sehr anspruchsvoll erscheint. Wir haben unsere Prognosen daher abermals gesenkt und gehen für das zweite Halbjahr von einem Umsatzrückgang von rund 6% yoy aus.

Fazit: Uzin Utz bekommt die Eintrübung der Baukonjunktur bereits stärker als erwartet zu spüren, konnte kostenseitig aber besser als erwartet gegensteuern. Zwar erachten wir auch das neue Umsatzziel als ambitioniert und positionieren uns darunter, angesichts der bereits belasteten Vorjahresbasis sollten ergebnisseitig in H2 aber keine starken Einbrüche mehr vorliegen. Wir bestätigen das Rating "Halten" mit einem leicht niedrigeren Kursziel von 52,00 Euro (zuvor: 55,00 Euro) infolge der Prognoseanpassungen.







