Das Landgericht Hanau (LG) hat per Beschluss entschieden, dass den Fahrer eines Fahrzeuges, der in ein anderes Fahrzeug, welches auf seiner Fahrbahn vor ihm verkehrswidrig wendet, hineinfährt, obwohl er die Kollision durch vollständiges Abbremsen hätte verhindern können, ein 50%iges Mitverschulden am Unfall trifft.Kläger nahm Unfall billigend in KaufIm vorgelegten Sachverhalt hat der beklagte Autofahrer mit seinem Fahrzeug verkehrswidrig auf der Straße gewendet. Zu diesem Zweck schlug er zum Wenden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...