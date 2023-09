EQS-News: Bitgamo S.A. / Schlagwort(e): Sonstiges

Bitgamo bietet 10 % mehr auf Umtausch von Krypto- in Fiatgeld Luxemburg-- Die schnell wachsende Kryptobörse Bitgamo macht jetzt große Fortschritte auf dem Markt, indem sie den besten Kurs für Transaktionen von Krypto- in Fiatgeld bietet. Im Vergleich zu allen anderen Kryptobörsen bietet diese Plattform bis zu 10 % höhere Wechselkurse für Bitcoin, Litecoin und Ethereum. Infolgedessen hat sich Bitgamo als die deutlich bevorzugte Kryptobörse für viele Kryptohändler und -anleger herauskristallisiert. Hauptmerkmale von Bitgamo Bis zu 10 % höhere Wechselkurse im Vergleich zu allen anderen Kryptobörsen

Für die Nutzung der Plattform ist keine KYC-Legitimationsprüfung (" Know our Customer" ) oder Kontoregistrierung erforderlich.

Reibungslose und sichere Transaktionen in weniger als 20 Minuten. Bitgamo wurde von einer renommierten Finanzgruppe ins Leben gerufen, die sich der Förderung der Nutzung von Kryptowährungen in Ländern, die bisher bei der Akzeptanz digitaler Währungen noch hinterherhinken, verschrieben hat. Das Unternehmen kann die besten Wechselkurse für den Umtausch von Krypto- in Fiatgeld anbieten, da es eine Vielzahl von Drittparteien einsetzt, um Kryptowährungen in den Nahen Osten und andere Länder mit ungünstigen Kryptovorschriften umzuverteilen. Im Gegensatz zu den meisten anderen vergleichbaren Dienstleistern steht bei Bitgamo die Dezentralisierung und der Schutz der Privatsphäre seiner Kunden im Vordergrund. Aus diesem Grund hat die Plattform die KYC-Legitimationsprüfung, Registrierung, Kontoerstellung und Mitteilung sensibler personenbezogener Daten abgeschafft. Außerdem werden von Bitgamo keine externen Web Analytics, Kundendienstsoftware, Marketing-Automatisierungsplattformen und E-Mail-Marketingdienste eingesetzt. Blitzschnelle Transaktionen sind ein weiteres beliebtes Merkmal von Bitgamo . Im Durchschnitt werden die meisten Transaktionen innerhalb von etwa 20 Minuten abgeschlossen. Diese kontolose Kryptobörse kann von jedem Land der Welt aus genutzt werden, sogar solchen, die nicht kryptofreundlich sind. Das engagierte Supportteam des Unternehmens kann rund um die Uhr bezüglich aller Fragen zu Kryptobörsen kontaktiert werden. Um mehr über Bitgamo zu erfahren, besuchen Sie bitte die Website https://bitgamo.com/ Über Bitgamo: Bitgamo ist eine Kryptobörse, die im Jahr 2020 durch eine renommierte Finanzgruppe mit dem Ziel gegründet wurde, die Vorteile von Kryptowährungen in Ländern einzuführen, in denen der Erwerb und Besitz von Kryptowährungen schwierig ist, und zugleich Datenschutzfragen anzugehen. Durch die Umverteilung von Kryptowährungen über eine Vielzahl von Drittparteien bietet Bitgamo bis zu 10 % höhere Preise im Vergleich mit dem Marktpreis. Gabriel Weber press@bitgamo.com



