Sie kennen den Spruch: "Sell in may and go away … but remember to come back in september!" Ob der aktuelle Monat tatsächlich der beste Zeitpunkt für einen Wiedereinstieg nach der Sommerpause ist, wage ich zu bezweifeln. Die Statistik spricht da eher eine andere Sprache, zählt der September seit Jahrzehnten doch eher zu den Underperformern. Der Oktober ...

Den vollständigen Artikel lesen ...