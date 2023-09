NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Biontech auf "Hold" mit einem Kursziel von 111 US-Dollar belassen. Er sei sich nicht sicher, dass in diesem Herbst eine große Covid-19-Welle gebe, schrieb Analyst Akash Tewari in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Thema mache zwar wieder Schlagzeilen, doch er sei nicht groß besorgt wegen einer nur begrenzten Übertragbarkeit und geringer Sterblichkeit. Gegen die Variante BA.2.86 könnten bisherige Impfstoffe zwar nicht so stark wirksam sein. Er sei aber auch skeptisch, dass die Variante dominieren werde./tih/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.09.2023 / 22:14 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.09.2023 / 02:00 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US09075V1026

Megatrend Künstliche Intelligenz Steigen Sie jetzt ein und nutzen Sie die einmalige Chance, die Ihnen die KI-Revolution bietet! Wir zeigen Ihnen 3 ETFs für zukunftsorientierte Anleger. Hier klicken