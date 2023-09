Nordamerika ist einer der wichtigsten Märkte für den Nutzfahrzeugbauer Daimler Truck. So erzielte der DAX-Konzern 2022 dort beinahe die Hälfte seiner Umsätze. Zudem ist der Markt mit einem Umsatzplus von 40 Prozent im selben Zeitraum auch einer der wachstumsstärksten bei der ehemaligen Daimler-Tochter. Kein Wunder also, dass der Lkw-Bauer dort nun in die Zukunft investiert.Wie aus einer Daimler-Truck-Mitteilung vom Mittwoch hervorgeht, plant das Unternehmen gemeinsam mit Accelera - einer Sparte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...