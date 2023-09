Halle/MZ (ots) -



Ob der "Deutschland-Pakt" gelingen wird, hängt nicht nur davon ab, wie gut sich die Union einbringen will. Es ist auch entscheidend, wie Scholz sich ihr gegenüber verhält. Es ist nicht dienlich, wenn er dem Unionsfraktionschef Friedrich Merz (CDU) nach berechtigter Kritik "Popanze" vorhält. Falls Scholz diesen Pakt wirklich will, muss er die Union stärker einbinden. Denn hält die AfD ihr Umfragehoch, wird sich Deutschland an Koalitionen mit vielen Partnern gewöhnen müssen. Der "Deutschland-Pakt" wäre dafür eine gute Übung.



