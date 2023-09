New York (ots/PRNewswire) -ENTWICKELT, UM GRENZEN ZU ÜBERSCHREITENHeute stellt TUMI, die führende internationale Reise- und Lifestyle-Marke, seine neueste Ergründung im Bereich der Luxusdüfte für Männer vor: TUMI 19 Degree. Inspiriert von der Leistung und Präzision der ikonischen 19-Grad-Aluminium-Kollektion der Marke, wurde dieses Parfüm aus dem unstillbaren Wunsch nach Entdeckung, Design und Innovation geboren. TUMI 19 Degree bietet ein einzigartiges, sinnliches Erlebnis, das alles überdauert, was ihm das Leben in den Weg wirft. Mit unseren patentierten, langlebigen Technologien erweitert TUMI 19 Degree die Grenzen der Erforschung neuer Materialien, um den Inbegriff von Exzellenz zu schaffen."Wir freuen uns sehr, das TUMI 19 Degree Parfüm vorzustellen und damit unser Duftportfolio auf insgesamt sieben exquisite Düfte zu erweitern", sagt TUMI Creative Director Victor Sanz. "Der aufwendig gestaltete Flakon spiegelt die gleichen ästhetischen Prinzipien wider, die auch in unserer ikonischen 19 Degree-Reisekollektion zu finden sind - eine harmonische Mischung aus Stärke und Fluidität, perfekt geeignet, um Sie auf jeder Reise zu begleiten."TUMI 19 Degree ist ein kühner Amber-, Holz- und Lederduft, der seine verführerische Natur offenbart, indem er hochwertige Inhaltsstoffe kraftvoll miteinander kombiniert und kontrastiert. TUMI 19 Degree interpretiert erhabene Männlichkeit durch raffinierte und belebende Noten und drückt eine Aura von Intensität und Lebendigkeit aus. Das Parfum entfaltet sich mit Noten von Bergamotte und Thymian, die von exotischem, feurigem Safran kontrastiert werden, der den ultimativen und unmittelbaren Kontrast bildet. In der Herznote entfalten sich verführerische, fruchtige Noten von schwarzer Himbeere und süchtig machendem Wildleder, umhüllt von der holzigen Frische von Birkenwasser. Wenn das Parfum trocknet, fordern sinnliche Ledernoten Ihre olfaktorische Wahrnehmung heraus, wenn sie mit der intensiven Wärme von Sandelholz und schwarzem Moschus verschmelzen, und enthüllen die reiche, unwiderstehliche Kraft seiner Signatur.TUMI 19 Degree DuftnotenKopfnoten: Bergamotte, Saffran, ThymianMittelnoten: Brombeere, Wildleder, BirkenwasserBasisnoten: Leder, Sandelholz, Schwarzer MoschusUm die Markteinführung zu feiern, wird TUMI die Reise seines Parfums in die Welt hinaus tragen und mit zehn in New York ansässigen Influencern nach London reisen, um dort als offizieller Partner der London Fashion Week ein inniges Presse-Dinner und eine Launch-Party zu veranstalten.Der TUMI 19 DEGREE 100 ml Flakon ist zum Preis von 175 $ auf TUMI.com, in TUMI Stores und bei ausgewählten Händlern weltweit erhältlich. Besuchen Sie TUMI.com und folgen Sie @TUMITravel für weitere Informationen.Informationen zu TUMISeit 1975 entwickelt TUMI erstklassige Luxusartikel für Business, Reise und Performance, die alle Aspekte des Lebens unterwegs verbessern, vereinfachen und verschönern. Wir verbinden makellose Funktionalität mit Erfindungsreichtum und engagieren uns als lebenslanger Partner für Menschen, die ihren Leidenschaften nachgehen, um ihre Reisen zu erleichtern. Weitere Informationen über TUMI finden Sie unter TUMI.com. TUMI und das TUMI-Logo sind eingetragene Marken von Tumi, Inc. © 2023 Tumi, Inc.Informationen zu The Fragrance GroupDie Fragrance Group wurde als exklusiver US-Vertriebspartner für eine ausgewählte Gruppe prestigeträchtiger Spezialdüfte gegründet. Wir sind stolzer Lizenznehmer für TUMI, Christian Siriano Perfumes und Thalia Sodi Fragrances, weltweiter Vertriebspartner für Banana Republic und die USA. Vertriebspartner für Tiziana Terenzi, Lalique Parfums, Nishane und Tous. Und seit September 2022 sind wir nun die stolzen Gründer unserer allerersten Parfümmarke MIND GAMES. Besuchen Sie so-avant-garde.com und @fragrancegroup auf Instagram, Facebook und Twitter für weitere Informationen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2202191/TUMI_19_Degree_Fragrance_campaign_image.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2202192/tumi_logo__2_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/einfuhrung-des-parfums-tumi-19-degree-301919517.htmlPressekontakt:Für weitere Informationen über das Parfüm und zur Vereinbarung eines Gesprächs mit einem Unternehmenssprecher wenden Sie sich bitte an: The Fragrance Group,Dorian Braxton,Leiter für Öffentlichkeitsarbeit,The Fragrance Group,P: 646-320-6604,E: dorian.braxton@thefragrancegroup.net,Molli Lott,Koordinator für Öffentlichkeitsarbeit,The Fragrance Group,P: 601-540-2855,E: molli.lott@thefragrancegroup.net; TUMI: Alexandra Gillis,PR Manager,TUMI,E: alexandra.gillis@tumi.comOriginal-Content von: Tumi Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/103718/5596985