WKN: 515600 / WKN A14KQ7 Bocholt, 06. September 2023 Inflation und Konjunktureintrübung machen Anpassung des Ausblicks für 2023 notwendig Bocholt, 06. September 2023 [18:17 Uhr] - Eine aktuelle Prüfung und Bewertung des weiteren Geschäftsverlaufs für 2023 haben dem Vorstand der Gigaset AG heute Anlass zu einer Anpassung der bisherigen Prognose gegeben. Bislang wurde ein mittlerer Anstieg des Umsatzes (EUR 241,3 Mio. in 2022), ein deutlicher Anstieg des EBITDA* (EUR 17,9 Mio. in 2022) sowie ein deutlicher Anstieg des Free Cashflow (EUR 1,0 Mio. in 2022) erwartet. Bedingt durch eine anhaltend hohe Inflation sowie eine sich deutlich eintrübende Konjunktur, welche eine verringerte Nachfrage nach Elektronikartikeln sowohl im privaten als auch industriellen Sektor nach sich zieht, wird nun von einem deutlichen Rückgang bei Umsatz, EBITDA und Free Cash Flow ausgegangen. Der tatsächlich zu erzielende Umsatz sowie das daraus resultierende Ergebnis ist maßgeblich von der weiteren konjunkturellen Entwicklung sowie der Konsumstimmung, bzw. Investitionsbereitschaft von Privat- und Geschäftskunden im 4. Quartal abhängig. *EBITDA zu lesen als Ergebnis vor Zinsen, Ertragssteuern und Abschreibungen Die Gigaset AG , Bocholt, ist ein international agierendes Unternehmen im Bereich der Kommunikationstechnologie. Die Gesellschaft ist Europas Marktführer bei DECT-Telefonen und rangiert auch international mit rund 850 Mitarbeitenden und Vertriebsaktivitäten in über 50 Ländern an führender Stelle. Die Geschäftsaktivitäten beinhalten neben DECT-Schnurlostelefonen, Android-basierte Smartphones, Cloud-gesteuerte Smart Home Anwendungen sowie Geschäftstelefonie-Lösungen für SoHo, KMU und Enterprise-Kunden. Das Traditionsunternehmen mit einer 175-jährigen Firmengeschichte zeichnet sich in besonderer Weise durch seine Produktion "Made in Germany" aus. Hauptsitz der Gesellschaft ist Bocholt, Deutschland. Ferner werden ein Software-Entwicklungs-Zentrum in Wroclaw, Polen sowie zahlreiche Vertriebsniederlassungen in Europa und Asien unterhalten. Die Gigaset AG ist im Prime Standard der Deutschen Börse notiert und unterliegt damit den höchsten Transparenzanforderungen. Die Aktien werden an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Symbol GGS (ISIN: DE0005156004) gehandelt.



