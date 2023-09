Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Andritz -1,66% auf 50,25, davor 8 Tage im Plus (12,6% Zuwachs von 45,38 auf 51,1), Semperit -0,43% auf 22,9, davor 4 Tage im Plus (9,52% Zuwachs von 21 auf 23), RHI Magnesita -0,3% auf 33,6, davor 4 Tage im Plus (3,69% Zuwachs von 32,5 auf 33,7), Addiko Bank -1,15% auf 12,85, davor 4 Tage ohne Veränderung , ATX -0,55% auf 3175,66, davor 3 Tage im Plus (1,24% Zuwachs von 3154,14 auf 3193,31), ATX Prime -0,53% auf 1607,78, davor 3 Tage im Plus (1,23% Zuwachs von 1596,78 auf 1616,37), ATX TR -0,55% auf 7022,67, davor 3 Tage im Plus (1,24% Zuwachs von 6975,08 auf 7061,69), voestalpine -0,43% auf 27,72, davor 3 Tage im Plus (3,19% Zuwachs von 26,98 auf 27,84), BKS Bank Stamm 0% auf 15,7, davor 3 Tage im Plus (3,97% Zuwachs von 15,1 auf 15,7), Rosgix ...

