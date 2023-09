PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die Aktienmärkte in Warschau und Moskau haben am Mittwoch im Einklang mit der Schwäche an den europäischen Leitbörsen sowie in New York nachgegeben. Dagegen verzeichneten Prag und Budapest bescheidene Gewinne.

Im Fokus stand in Osteuropa die Zinsentscheidung der polnischen Notenbank. Diese hat ihren Leitzins deutlich stärker gesenkt als erwartet. Es ist die erste Zinssenkung seit drei Jahren. Die Währungshüter hatten zuletzt im September 2022 den Leitzins im Kampf gegen die hohe Inflation angehoben und ihn seitdem nicht angetastet. Zuvor hatten die Notenbank ihren Leitzins elfmal in Folge angehoben, um die hohe Inflation zu bekämpfen.

Offenbar ist die polnische Wirtschaft, die im zweiten Quartal geschrumpft ist, nun stärker in den Fokus gerückt. Die Inflation lag im August allerdings immer noch bei 10,1 Prozent. Die Inflationsrisiken sind laut Ökonomen weiter groß. Schließlich haben vor den anstehenden Parlamentswahlen die Regierung und die Opposition große Sozialprogramme in Aussicht gestellt.

Für den Wig 20 in Warschau ging es daraufhin um 2,40 Prozent auf 1958,07 Zähler tiefer. Der breiter gefasste Wig schloss mit einem Minus von 1,59 Prozent auf 66 747,11 Punkte. Insbesondere die Wertpapiere der schwer gewichteten PKO Bank belasteten mit Verlusten von 4,9 Prozent. Auch PKN Orlen (minus zwei Prozent), Bank Pekao (minus 4,8 Prozent) und PZU (minus zwei Prozent) schlossen klar tiefer. Aktien der Supermarktkette Dino Poland stiegen hingegen um 1,8 Prozent.

Der Moskauer RTS-Index schloss mit einem Minus von 1,18 Prozent bei 1038,58 Punkten.

In Prag schaffte der PX indes ein Plus von 0,17 Prozent auf 1339,28 Zähler. Auch die Einzelwerte schlossen wenig bewegt. Die schwer gewichteten Anteilsscheine der Komercni Banka gingen 0,29 Prozent tiefer aus dem Handel, während Papiere des Energieunternehmens CEZ um 0,05 Prozent zulegten.

An der Budapester Börse verzeichnete der Bux einen Anstieg um 0,29 Prozent auf 55 884,54 Punkte. Ins Auge stachen die Titel des Telekommunikationsunternehmens 4iG, welche nach starken Zahlen 1,7 Prozent höher schlossen. Auch die Aktien von der OTP Bank zeigten sich mit einem Plus von 1,6 Prozent freundlich. Auf der Verliererseite zeigten sich MOL mit Abschlägen von 1,6 Prozent./ste/spa/APA/gl/ngu

CZ0005112300, CZ0008019106, HU0000061726, PLPKO0000016, PLPEKAO00016, PLPKN0000018, PLPZU0000011, PL9999999995, PL9999999987, RU000A0JPEB3, XC0009698371, PL9999999375