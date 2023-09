Mainz (ots) -



Nicht nur die Zahl der Corona-Fälle im Bekanntenkreis nimmt aktuell zu - auch die Nachrichten rund um das Virus häufen sich. Eine der Meldungen vom Mittwoch: Das erste Land führe schon wieder eine Testpflicht ein! Konkret handelt es sich dabei um Israel, wo nun bei Neuaufnahmen im Krankenhaus ein PCR-Test gemacht wird. Besonders dramatisch ist das allerdings nicht. Schließlich will sich das Land schlicht einen besseren Überblick über die dort neu aufgetauchte Corona-Variante "Pirola" verschaffen. Denn tatsächlich kann die Entwicklung neuer Varianten auch weiterhin zu neuen Corona-Wellen führen. Angesichts einer breiten Grundimmunität in der Bevölkerung aufgrund von Impfungen und durchgemachten Infektionen ist aber auch eine neue Omikron-Welle nach dem aktuellen Stand der Dinge kein Grund zur Panik mehr. Gefahren gibt es dennoch, aber die gehen nicht allein von Corona-Viren aus. Fast jeder aggressivere Erkältungsvirus - seien es RS-Viren bei Kindern oder Influenzaviren - hat derzeit das Potenzial, Praxen und Krankenhäuser ans Limit zu bringen. Corona hat Missstände im Gesundheitswesen - wie die Personalnot - zum Teil aufgezeigt, zum Teil aber auch noch verstärkt. Insofern könnte das wieder ein langer, harter Herbst und Winter werden, wenn die Infektionszahlen erneut stark nach oben gehen. Wie groß daran der Anteil von Corona wird, ist noch nicht abzusehen. Aber bereits mit den anderen Viren haben Pflegepersonal und Ärzte schon genug zu tun - und für sie hat sich im Vergleich zum vergangenen Jahr kaum etwas an der (oft angespannten) Situation geändert. Für manchen ist allein das schon ein Grund, in den nächsten Monaten verschnupft zu sein.



