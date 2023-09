Beijing (ots/PRNewswire) -Die Stadt Shenyang, die Hauptstadt der nordostchinesischen Provinz Liaoning, hat in den letzten Jahren den Rudersport in die Lehrpläne der Grund- und Mittelschulen aufgenommen, um das Interesse von Jugendlichen für diesen Sport zu fördern.Im Hunnan-Distrikt der Stadt sind beispielsweise 34 Grund- und Mittelschulen mit insgesamt 585 Rudergeräten ausgestattet, die mehr als 40.000 Schülern Trainingsbedingungen in der Halle bieten. Der Bezirk hat seit April 2021 13 Millionen Yuan (etwa 1,78 Millionen US-Dollar) investiert, um die Einbeziehung des Rudersports in den Lehrplan zu fördern.Um eine qualitativ hochwertige Entwicklung des Ruderunterrichts zu gewährleisten, bemüht sich der Bezirk auch um die Verbesserung der Lehrmittel. Bislang wurden 195 Sportlehrer in Hunnan zu professionellen Rudertrainern ausgebildet, die zwei Ruderteams bilden."Indem wir den Schülerinnen und Schülern ermöglichen, den Rudersport auszuüben, fördern wir nicht nur ihre körperliche Gesundheit, sondern versuchen auch, ihnen die kulturelle Botschaft zu vermitteln, die mit dem Sport einhergeht", sagte Hou Mingfei, Direktor einer Grundschule im Bezirk Hunnan. "Rudern erfordert eine enge Zusammenarbeit, was bedeutet, dass der Teamgeist bei einem Ruderwettkampf eine entscheidende Rolle spielt", sagte Hou und wies darauf hin, dass die Schülerinnen und Schüler von selbst lernen sollten, wie wichtig es sei, sich durch den Sport zusammenzuschließen.Für die Schülerinnen und Schüler, die eine Karriere im Rudersport anstreben, stellt die Stadt auch professionelle Programme zur Verfügung, die es ihnen ermöglichen, weitere Überprüfungen und Training zu erhalten. Ein solches integriertes Bildungssystem für den Rudersport unterstützt nicht nur die Entwicklung lokaler Sportarten, sondern trägt auch dazu bei, dass die Stadt besser von der jungen und energiegeladenen Kraft des Wachstums durchdrungen wird.Siehe Original-Link: https://en.imsilkroad.com/p/335939.htmlVideo - https://mma.prnewswire.com/media/2202751/20230905_114136_a2400f5a.mp4View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/xinhua-silk-road-die-stadt-im-nordostlichen-china-fordert-rudersport-durch-integrierte-bildung-301919586.htmlPressekontakt:Gao Jingyan,13552905167Original-Content von: Xinhua Silk Road Information Service, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/135504/5596999