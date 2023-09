Eine Weile lang konnte Nel ASA sich an den Börsen noch gegen den Sturz unter die psychologisch wichtige 1-Euro-Marke wehren. In einem schwachen Handel am Dienstag gerieten die Bullen nun aber weiter unter Druck und per Handelsschluss verabschiedete der Titel sich als Pennystock. Am Morgen darauf zeichnet sich auch keine schnelle Erholung ab.Heute Morgen startete die Aktie von Nel ASA (NO0010081235) wieder einmal mit roten Vorzeichen und wertete kurz nach Handelsbeginn um 0,6 Prozent bis auf 0,97 Euro ab. Tags zuvor waren zeitweise auch schon 0,96 Euro zu sehen. Das ist noch ...

