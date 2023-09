The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 06.09.2023

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 06.09.2023



ISIN Name

CA01444Q1046 ALEAFIA HEALTH INC.

LU1681045883 AIS-AM.MSCI WLD FIN.EOC

LU2037750168 AIS-A.IN.BR.IN.DL10Y UEDR

LU2109787478 AIS-A.MSCI EESGLS UETFDRC

SE0019892167 BETSSON AB SER.B

US68559A2087 ORBITAL INFRA.GRP. INC.

US74374T1097 PROTERRA INC. A DL-,0001

Megatrend Künstliche Intelligenz Steigen Sie jetzt ein und nutzen Sie die einmalige Chance, die Ihnen die KI-Revolution bietet! Wir zeigen Ihnen 3 ETFs für zukunftsorientierte Anleger. Hier klicken