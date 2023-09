Eine Studie der US-Bank JPMorgan hat am Mittwoch Investoren etwas Hoffnung auf eine Erholung der Chemiebranche gemacht. Im MDAX stiegen die Aktienkurse von Lanxess und Wacker Chemie um 1,6 Prozent respektive 3,0 Prozent. Evonik konnte am Ende mit einem Plus von 1,8 Prozent aus dem Handel gehen. Damit gehörten die drei Chemiewerte zu den sechs besten Werten des Tages im MDAX.Nur Papiere der DAX-Konzerne BASF und Covestro konnten mit einem Minus von 0,2 Prozent beziehungsweise 0,4 Prozent nicht mithalten. ...

