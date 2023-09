Zhumadian, China (ots/PRNewswire) -Am 6. September fand die 25. China Agricultural Products Processing Industry Investment and Trade Fair in der Stadt Zhumadian in der zentralchinesischen Provinz Henan statt.Die Veranstaltung wird vom chinesischen Ministerium für Landwirtschaft und ländliche Angelegenheiten (China's Ministry of Agriculture and Rural Affairs) und der Volksregierung der Provinz Henan (People's Government of Henan Province) ausgerichtet und wird von den entsprechenden Abteilungen des Ministeriums und der Provinz sowie der lokalen Regierung von Zhumadian organisiert.Mit dem Ziel, das Potenzial lokaler landwirtschaftlicher Spezialitäten zu erkunden und die hochwertige Entwicklung der Verarbeitungsindustrie für landwirtschaftliche Erzeugnisse zu fördern, werden auf der Messe Aktivitäten wie ein Messerundgang, eine Eröffnungsfeier, eine Ausstellung und Geschäftsanbahnungen stattfinden.Qualitativ hochwertige landwirtschaftliche Erzeugnisse aus dem ganzen Land und sogar aus der ganzen Welt werden ausgestellt, und auch fortschrittliche landwirtschaftliche Verarbeitungstechniken, Maschinen und Ausrüstungen aus dem Inland werden auf der Messe vorgestellt.Zhumadian in Zentral-Henan ist eine wichtige Getreide- und Ölproduktionsstätte in China, die als "die Kornkammer der Zentralebenen", "die Ölreserve Zentralchinas" und "das Sesamreich (Sesame Kingdom)" bekannt ist. Sie hat die größte Ölproduktion in China und die höchste Gemüse- und Viehzuchtproduktion in Henan.Die jährliche Getreideerzeugung der Stadt übersteigt 8 Milliarden Kilogramm, wovon 1/26 des gesamten Weizenertrags des Landes stammt. Zhengyang, Pingyu und Biyang in Zhumadian sind die größten Kreise für die Produktion von Erdnüssen, Sesam und Shiitake-Pilzen in China.Dank seiner reichhaltigen Ressourcen an landwirtschaftlichen Erzeugnissen verfügt Zhumadian über eine sich rasch entwickelnde Verarbeitungsindustrie für landwirtschaftliche Erzeugnisse, deren Gesamtproduktionswert im Jahr 2022 220 Milliarden Yuan übersteigen wird.Links zu Bildanhängen:Link: https://iop.asianetnews.net/view-attachment?attach-id=442072Bildunterschrift: Investment- und Handelsmesse zur Verarbeitung von Agrarerzeugnissen fand in der Stadt Zhumadian, Henan, China, statt.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2203011/Fair.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/investment--und-handelsmesse-zur-verarbeitung-von-agrarerzeugnissen-fand-in-der-stadt-zhumadian-henan-china-statt-301919664.htmlPressekontakt:Herr Huang,Tel.: 86-10-63074558Original-Content von: 25th China Agricultural Products Processing Industry Investment and Trade Fair, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/171736/5597004