DJ Telekom erhält erstmals Dividende von US-Tochter T-Mobile

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Telekom kann sich über milliardenschwere Erlöse aus íhrer Beteiligung an T-Mobile US freuen. Wie der DAX-Konzern mitteilte, will die US-Tochter Dividenden in Milliardenhöhe zahlen. Außerdem will die Telekom Anteile an T-Mobile US verkaufen, ohne ihre Mehrheitsposition zu gefährden. Sie hält derzeit 51,4 Prozent.

T-Mobile will in den kommenden fünf Quartalen bis Ende 2024 rund 19 Milliarden US-Dollar an die Aktionäre zurückgeben, sowohl über Aktienrückkäufe als auch über Dividenden. Die Deutsche Telekom allein wird bis Ende 2024 voraussichtlich rund 1,8 Milliarden Dollar nach Steuern an Dividendenzahlungen erhalten.

Die genaue Anzahl von Aktien der T-Mobile US, die die Deutsche Telekom verkaufen wird, steht unterdessen noch nicht fest.

