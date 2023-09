DJ US-Notenbank: Preisauftrieb in den meisten Regionen verlangsamt

WASHINGTON (Dow Jones)--Die wirtschaftliche Aktivität in den USA ist einer Erhebung der US-Notenbank zufolge im Juli und August in den meisten Regionen moderat gewachsen. Wie es im Konjunkturbericht Beige Book der Federal Reserve heißt, hat sich die Inflation in den meisten Regionen insgesamt verlangsamt, insbesondere in den Bereichen Produktion und Konsumgüter.

Hervorgehoben wurden die Konsumausgaben im Bereich Tourismus. Diese seien stärker als erwartet ausgefallen, was einer weiterhin aufgestauten Nachfrage aus der Corona-Pandemie geschuldet gewesen sei. Die übrigen Konsumausgaben hätten sich weiterhin moderat entwickelt.

Mit dem Beige Book bereitet die US-Notenbank die jeweils nächste Sitzung vor. Es ist eine Zusammenfassung von Kommentaren der zwölf regionalen Zentralbanken der USA, die über die aktuelle wirtschaftliche Lage in ihren jeweiligen Regionen berichten. Die nächste Sitzung findet am 19. und 20. September statt.

An den Terminmärkten wird damit gerechnet, dass die Federal Reserve bei der kommenden Sitzung die Zinssätze beibehalten wird; ein stabiles Zinsniveau ist zu 93 Prozent eingepreist. Die Fed hat seit März 2022 einen aggressiven Kampf gegen die Inflation geführt und den Leitzins von nahe null auf eine Spanne von 5,00 bis 5,25 Prozent angehoben.

