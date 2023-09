- Gemeinsame Tests mit HORIBA-MIRA bestätigen die Machbarkeit des X-by-Wire-Fahrzeugsteuerungssystems von REE zur Erfüllung der FMVSS-Zertifizierungsanforderungen

- REE beabsichtigt die vollständige Zertifizierung seiner Powered by REE P7 Elektro-Lkw-Produktreihe bis Ende 2023, einschließlich FMVSS-, CARB- und EPA-Zertifizierung

- Das Erreichen der vollständigen Zertifizierung wird mit dem zuvor angekündigten Plan zur Lieferung von Fahrzeugen, die für die US-Förderung in Frage kommen, in Einklang gebracht

- Sowohl das P7-C Chassis Cab als auch das P7-S Stripped Chassis werden von der gleichen REEcorner Full-by-wire-Technologie für Lenkung, Bremsen und Antriebssteuerung angetrieben

TEL AVIV, Israel, Sept. 06, 2023(Nasdaq: REE), ein Automobiltechnologieunternehmen und Anbieter von vollelektrischen Lastkraftwagen und Plattformen, gab heute einen wichtigen Meilenstein in seinem Plan bekannt, einen elektrisch gesteuerten, gebremsten und elektrisch angetriebenen Lastkraftwagen zu zertifizieren und auf den Markt zu bringen. REE beauftragte HORIBA-MIRA, ein weltweit führendes Testunternehmen, mit der Durchführung interner Tests, bei denen bestimmte Zertifizierungsanforderungen der Federal Motor Vehicle Safety Standards (FMVSS) modelliert wurden, auf deren Grundlage REE die Machbarkeit von P7 zur Erfüllung der Zertifizierungsanforderungen festgestellt hat. REE plant, seine P7-C- und P7-S-Produkte bis Ende 2023 vollständig zu zertifizieren, einschließlich der FMVSS-, CARB- und EPA-Zertifizierung, was mit den geplanten Fahrzeugauslieferungen an die Händler und der Inanspruchnahme staatlicher Fördermittel in Einklang steht.

"Die FMVSS-Zertifizierung unseres Core-by-Wire-Systems ist aufgrund der Tests, die wir in den letzten Monaten durchgeführt haben, machbar", so Ahishay Sardes, Mitbegründer und CTO von REE. "Dieser Meilenstein ist wichtig, da wir uns vorgenommen haben, das erste vollständig By-Wire-System zu zertifizieren. Jetzt, da wir die Machbarkeit bestätigt haben, liegt der neuartigste Schritt dieses Prozesses hinter uns, und wir sind zuversichtlich, dass unser P7 den FMVSS-Zertifizierungsprozess in Bezug auf Design und Leistung bestehen wird."

Auf der Grundlage erster Tests mit HORIBA-MIRA, einem professionellen Dritten und Testexperten, haben die Testingenieure und Fahrer von MIRA den Durchführbarkeitsplan von REE auf dem hochmodernen Testgelände von MIRA in Coventry, Großbritannien, erfolgreich durchgeführt.

Peter Dow, VP of Engineering bei REE, sagte dazu: "Unsere erfahrenen Zertifizierungs- und Zulassungsteams stellen sicher, dass Powered by REE-Fahrzeuge die Mindeststandards übertreffen, und dieser Test hat gezeigt, dass es möglich ist, das komplette By-Wire-System zu zertifizieren. Ich bin sehr stolz auf unsere starken Software- und Ingenieurteams, die uns mit ihrer großartigen Arbeit an diesen Punkt gebracht haben."

Wenn Sie mehr über die patentierte Technologie und das einzigartige Angebot von REE Automotive erfahren möchten, die das Unternehmen in die Lage versetzen, neue Wege in der Elektromobilität zu beschreiten, besuchen Sie www.ree.auto.

Über REE Automotive

REE Automotive.

