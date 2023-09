Karlskoga, Schweden (ots/PRNewswire) -Cell Impact nimmt an der hy-fcell in Stuttgart teil, einer der weltweit größten und wichtigsten Veranstaltungen der Wasserstofftechnologiebranche. Cell Impact wird sein Angebot zur Herstellung von Durchflussplatten auf Basis der einzigartigen Formgebungstechnologie Cell Impact Forming präsentieren.Die Produktion von Durchflussplatten ist von entscheidender Bedeutung für das Wachstum der Wasserstoffindustrie. Auf der hy-fcell wird Cell Impact seine Erfahrungen und Kenntnisse aus über 50 Durchflussplattenprojekten mit verschiedenen Anwendungen und Materialien teilen.Cell Impact präsentiert sein Produktionsangebot, das auf der umweltfreundlichen und skalierbaren Cell Impact Forming-Technologie basiert. Die Kapazität einer Cell Impact-Formanlage ist mit einer kurzen Vorlaufzeit verbunden. Sie hat einen geringen Platzbedarf und die Installation dauert nur zwei Wochen. Die Geschwindigkeit und Präzision des Formvorgangs ermöglichen eine lange Werkzeuglebensdauer, was zu erheblichen Kosteneinsparungen bei der Durchflussplattenproduktion führt."Auf der diesjährigen Veranstaltung möchte ich gerne betonen, dass Cell Impact ein aktives Unternehmen ist, das Durchflussplatten produziert und liefert. In den letzten 5 Jahren haben wir mehr als 50 Durchflussplatten- und Werkzeugprojekte durchgeführt. Cell Impact hat seine Kapazitäten ausgebaut und ist nun in einer guten Position, um die aufstrebende Brennstoffzellen- und Elektrolysebranche bei ihrer Expansion zu unterstützen. Unsere Schlüsseltechnologie, das Cell Impact Forming, ermöglicht es uns, wichtige Fortschritte zu erzielen. Ich hoffe, dass die diesjährige Veranstaltung neue Beziehungen und Möglichkeiten unter den Brennstoffzellen- und Elektrolyseherstellern schaffen wird, bei denen wir sowohl Kapazitäten als auch Wissen für die Durchflussplatten-Produktion einbringen können", erklärte Achim Zeiss, Regionalleiter Europa bei Cell Impact.Die hy-fcell Konferenz und Ausstellung findet am 13. und 14. September auf der Messe Stuttgart statt.Cell Impact lädt Besucher und Teilnehmer herzlich ein, den Stand 4D18 in Halle 4 zu besuchen, wo unsere Vertreter Ihnen gerne Informationen über unser Angebot zur Durchflussplattenproduktion und unsere Expertise im Bereich Anwendungstechnik geben.Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:Pär TeikeCEO und IR-Kontakt+46 73-024 06 84 oder paer.teike@cellimpact.comInformationen zu Cell ImpactCell Impact AB (publ) ist ein global tätiger Anbieter von fortschrittlichen Durchflussplatten für Hersteller von Brennstoffzellen und Elektrolyseanlagen. Das Unternehmen hat eine einzigartige Methode für die Hochgeschwindigkeitsformgebung entwickelt und patentiert, Cell Impact Forming, die im Vergleich zu konventionellen Formverfahren deutlich skalierbarer und kosteneffizienter ist. Cell Impact Forming ist eine umweltfreundliche Formgebungstechnologie, die kein Wasser verbraucht und sehr wenig Strom benötigt.Die Aktie von Cell Impact ist am Nasdaq First North Growth Market notiert und FNCA Sweden AB ist der Certified Advisor (CA) des Unternehmens. Kontaktinformationen: +46 8-528 00 399 oder info@fnca.Cell Impact ABcellimpact.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1888196/Cell_Impact_AB_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/cell-impact-nimmt-an-der-hy-fcell-konferenz-und-ausstellung-in-stuttgart-teil-301919806.htmlOriginal-Content von: Cell Impact AB, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/164947/5597015