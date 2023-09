DJ MÄRKTE USA/Zinssorgen lasten - Apple unter Druck

NEW YORK (Dow Jones)--Auch zur Wochenmitte hat die Wall Street ihre negative Tendenz fortgesetzt. Starke Konjunkturdaten befeuerten Zinssorgen und trieben die Anleiherenditen. Sie waren bereits am Vortag kräftig gestiegen, nachdem die Ölpreise deutlich zugelegt hatten.

Der Dow-Jones-Index fiel um 0,6 Prozent auf 34.443 Punkte. Der S&P-500 verlor 0,7 Prozent, der Nasdaq-Composite gab 1,1 Prozent ab. Nach ersten Angaben gab es an der Nyse 1.095 (Dienstag: 663) Gewinner, 1.804 (2.283) Verlierer und 88 (62) unveränderte Titel.

"Die gedrückte Stimmung an den Märkten hält an, und es ist kaum ein Stimmungsaufheller in Sicht, da die Ölpreise hoch bleiben und die Inflationsängste wieder zunehmen", sagte Susannah Streeter, Head of Money and Markets bei Hargreaves Lansdown.

Unter den Konjunkturdaten stand vor allem der ISM-Index für das nicht-verarbeitende Gewerbe im Blick. Er ist um einiges stärker ausgefallen als erwartet. Dagegen hinterließ das Beige Book kaum Spuren am Markt. Es hielt fest, dass in den meisten Regionen die wirtschaftliche Aktivität moderat gewachsen sei und dass sich die Inflation verlangsamt habe.

Ölpreise legen weiter zu

Die Ölpreise bauten ihre kräftigen Vortagesgewinne noch etwas aus. Auslöser waren Berichte, wonach Saudi-Arabien und Russland ihre Förderkürzungen verlängern wollen. Brent war erstmals seit November wieder über die Marke von 90 Dollar je Barrel geklettert. Die dreimonatige Verlängerung ist länger als die einmonatige, die viele Analysten erwartet hatten.

Der Dollar behauptete seine jüngsten Aufschläge. Der Euro hat sich auf einem niedrigeren Niveau stabilisiert und notierte bei 1,0728 Dollar. Devisenanalystin You-Na Park-Heger von der Commerzbank attestiert dem Euro aktuell einen schweren Stand. Die Zweifel darüber, ob die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Geldpolitik weiter straffen werde, nähmen scheinbar zu. Sie verwies auf taubenhafte Kommentare von EZB-Vertretern wie jene von Chefvolkswirt Philip Lane.

Der Goldpreis gab den fünften Handelstag in Folge nach. Die gestiegenen Renditen und der starke Dollar belasteten das zinslose Edelmetall, hieß es. Der Goldpreis dürfte sich bis zum Ende des Jahres stabil halten, so die Analysten von BMI. Die Möglichkeit einer weiteren Zinserhöhung durch die US-Notenbank könnte kurzfristig für Druck sorgen, da sich die Anleger auf den Dollar konzentrieren. Gegen Ende des Jahres sollte die Attraktivität von Gold als sicherer Hafen jedoch zurückkehren, "wenn die USA im ersten Halbjahr 2024 in eine leichte Rezession abrutschen und die US-Notenbank ihren Zinserhöhungszyklus beendet".

Amazon droht Kartellklage - Apple unter Druck

Bei den Einzelwerten verlor die Amazon-Aktie 1,4 Prozent. Wie das Wall Street Journal mit Bezug auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtete, hat der Konzern der Wettbewerbsbehörde keine Zugeständnisse angeboten, um Kartellklagen beizulegen. Dies ebne den Weg für eine Klage gegen Amazon, was die Behörde noch in diesem Monat plane.

Die Europäische Union nimmt zudem Apple (-3,6%), Amazon und die Facebook-Mutter Meta (-0,3%) ins Visier. Sie stehen auf einer am Mittwoch in Brüssel veröffentlichten Liste von sechs Internetkonzernen, für die ab dem kommenden Jahr schärfere Regeln zu Gunsten der Nutzer gelten sollen. Dazu gehören auch Microsoft (-0,2%), die Google-Dachgesellschaft Alphabet (-1%) und der chinesische Bytedance-Konzern, der das Videoportal Tiktok betreibt.

Bei Apple dürfte zusätzlich belastet haben, dass China Kreisen zufolge Regierungsvertretern die Nutzung eines iPhone bei der Arbeit verbietet.

Titel von Dominion Energy fielen um 1,8 Prozent. Der Konzern will mehrere seiner Erdgas-Distributionsunternehmen für 9,4 Milliarden US-Dollar verkaufen. Eine entsprechende Einigung sei mit der kanadischen Enbridge erzielt worden, teilte das US-Energieunternehmen mit. Der Konzern wolle sich künftig auf Investitionen in erneuerbare Energien und die Verbesserung des Stromnetzes konzentrieren.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 34.443,19 -0,6% -198,78 +3,9% S&P-500 4.465,48 -0,7% -31,35 +16,3% Nasdaq-Comp. 13.872,47 -1,1% -148,48 +32,5% Nasdaq-100 15.371,44 -0,9% -136,79 +40,5% US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 5,03 +7,9 4,95 61,3 5 Jahre 4,44 +5,5 4,39 44,0 7 Jahre 4,39 +5,3 4,34 42,2 10 Jahre 4,29 +3,6 4,26 41,3 30 Jahre 4,36 -0,7 4,37 39,5 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:05 Uhr Di, 17:02 Uhr % YTD EUR/USD 1,0728 +0,0% 1,0729 1,0709 +0,2% EUR/JPY 158,39 +0,0% 157,82 158,14 +12,9% EUR/CHF 0,9561 +0,3% 0,9540 0,9521 -3,4% EUR/GBP 0,8578 +0,5% 0,8530 0,8529 -3,1% USD/JPY 147,66 -0,0% 147,10 147,68 +12,6% GBP/USD 1,2507 -0,5% 1,2578 1,2555 +3,4% USD/CNH (Offshore) 7,3195 +0,2% 7,3097 7,3092 +5,7% Bitcoin BTC/USD 25.686,66 -0,2% 25.729,05 25.700,77 +54,7% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 87,73 86,69 +1,2% +1,04 +12,0% Brent/ICE 90,76 90,04 +0,8% +0,72 +10,5% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 31,08 34,45 -9,8% -3,37 -57,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.916,76 1.926,11 -0,5% -9,35 +5,1% Silber (Spot) 23,17 23,55 -1,6% -0,38 -3,3% Platin (Spot) 914,65 931,00 -1,8% -16,35 -14,4% Kupfer-Future 3,76 3,83 -1,6% -0,06 -1,5% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

