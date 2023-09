Die Aktie der Deutschen Bank (WKN: 514000) trabt anspruchslos vor sich her, in den letzten sechs Monaten gab es für Anleger unterm Strich einen Kursverlust von rund -18%. Nun scheint auch noch die Tocher Postbank derartige Probleme zu bereiten, dass sogar die BaFin vor der Türe steht. Wie geht es weiter? Deutsche Bank vorgestellt Die Deutsche Bank AG ist der größte Bankenkonzern in Deutschland und zählt weltweit zu den führenden Finanzdienstleistern. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...