Mit Aufträgen über insgesamt 181 MW in den Monaten Juli und August hat der Windturbinenhersteller einen erfolgreichen Quartalsauftakt. Für verschiedene Kunden liefert NORDEX 32 Anlagen für Projekte in Deutschland. Mit einer Beschleunigung der Genehmigungsverfahren wird sich der Auftragsboom bei Windenergie fortsetzen. Problematisch bleibt die Profitabilität: Erst 2024 wird ein Gewinn erwartet. Von 0,25 € per 2024 soll sich der Gewinn je Aktie bis 2025 auf 0,77 € verdreifachen, so dass das KGV per 2025 auf gut 14 fällt. Zwischen 10 und 11 € hatte die Aktie bisher einen soliden Trading-Boden, so dass der Wert mit engem Stopp eine Trading-Option darstellt.



Dies ist ein Auszug aus der gestrigen Bernecker-Daily.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



