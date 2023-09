Seit Jahresbeginn ist der Ölpreis im Minus, die OPEC+ will nun höhere Preise durchsetzen. Mit diesem Optionsschein befeuern Sie Ihr Depot. Die Aktienmärkte spekulieren derzeit auf ein Soft Landing der Wirtschaft in den USA. Rezessionsängste sind in den Hintergrund getreten. Ob DAX, Dow, S & P 500 oder Nasdaq: Sämtliche Indizes sind im Plus. Nur der Ölpreis hinkt mit einem Minus von 10 Prozent seit Jahresbeginn hinterher. Hinzu kommt: "Wenn die Fed ...

Den vollständigen Artikel lesen ...